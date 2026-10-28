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Tabuta Sığmayanlar: Şehit Ferhat Çiftçi (216. Bölüm)
18.05.2020'de Kars Kağızman’da teröristlerle girdiği çatışmada şehadete eren Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin aziz hatırasını yâd ediyoruz Prodüktör: Ender Çınar Kamera: Mustafa Necati Turan / Rüstem Kara
18.05.2020'de Kars Kağızman’da teröristlerle girdiği çatışmada şehadete eren Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin aziz hatırasını yâd ediyoruz
Prodüktör: Ender Çınar
Kamera: Mustafa Necati Turan / Rüstem Kara
Başlıklar :Tabuta SığmayanlarŞehitŞehit Ferhat Çiftçi