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Tabuta Sığmayanlar: Şehit Hüseyin Güldal (212. Bölüm)
19.10.2011'de Hakkari Çukurca’daki hain saldırıda şehadete eren P. ÇVŞ. Hüseyin Güldal'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz. Prodüktör: Ender Çınar Kamera: Enis Özbey / Murat Akdemir Işık: Fatih Cevahiroğlu
19.10.2011'de Hakkari Çukurca’daki hain saldırıda şehadete eren P. ÇVŞ. Hüseyin Güldal'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Prodüktör: Ender Çınar
Kamera: Enis Özbey / Murat Akdemir
Işık: Fatih Cevahiroğlu
Başlıklar :Tabuta SığmayanlarŞehitŞehit Hüseyin Güldal
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