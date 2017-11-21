Kendi sonunu hazırlayan şair: Nefi

Haber Merkezi 21 Kasım 2017, 01:30 Yeni Şafak

Türk edebiyatının en renkli isimlerinden biri Nefi. Nefi denilince akla ilk gelen ustaca yaptığı hicivlerdir. Dönemin birçok önemli ismi de bu yüzden kendisine düşman olmuştur. Bu yüzden Nefi, kendisini idama götüren yolu yaptığı ağır taşlamalarla hazırlamıştır. Divan edebiyatımızın bu önemli ismini ve yaşadıklarını kısaca anlatmaya çalıştık…