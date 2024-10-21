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46 nerenin plakası? 46 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

46 nerenin plakası? 46 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

00:0121/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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46 plaka Kodu
46 plaka Kodu

Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 46 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 46 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 46 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 46 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 46 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 46 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

46 plaka neresi?

46 plaka Kahramanmaraş iline aittir. Plaka kodu 46 olan araçlar, Kahramanmaraş iline kayıtlı demektir.

46 plaka kodu
halk arasında Maraş adıyla bilinen Kahramanmaraş iline aittir. Kurtuluş savaşı sonrasında şehre İstiklal Madalyası verilmiş ve ismi değiştirilmiştir. 2012 yılında büyükşehir haline gelmiştir. Afşin-Elbistan A, B, C termik santralleri ile ülke elektriğinin %14’ ünü tek başına karşılar. Tarihsel olarak Hitit devletine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Erken Demir Çağ ve Geç Hititler ismi verilen zamanlarda şehir başkent konumunda olmuştur. Kahramanmaraş’ın en bilinen simgeleri dondurmasıdır. Onun ardından gelen biber ve tarhanası da önemli ürünlerindendir.

  • Plakalar hakkında daha fazla detay için

plaka kodları

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Kahramanmaraş’ın Nüfusu

81 ilimizden biri olan
Kahramanmaraş’ın nüfusu
1.168.163 olarak ölçülmüştür. Bu nüfusun %50,76’ si erkek, %49,24’ ü kadın bireylerden meydana gelir. 14.525 kilometrekareye sahip olan ilde kilometrekare başına 80 kişi düşer. En kalabalık ilçeleri Onikişubat ve Dulkadiroğlu’dur. En an nüfuslu ilçeler ise Çağlayancerit, Nurhak ve Ekinözü şeklinde sıralanabilir. Toplamda 11 ilçesi bulunan ilde 709 mahalle vardır.

Kahramanmaraş Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Ahir Dağı’nın eteklerinde bulunan
Kahramanmaraş’ın bölgesi
Akdeniz Bölgesi’dir. Genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Güneydoğu Toroslar’ ın uzantısı olan dağlarla kaplıdır. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirlerinin çok yakın olduğu bir konumda bulunur. Bu nedenle birden fazla iklim özelliği gösterir. Güneyde Akdeniz iklimi, kuzeyde ise karasal iklim daha hakimdir. İlde bulunan bitki türlerinin %20’ si endemiktir. Bölgesel iklim çeşitlilikleri olduğu için bozkır, orman, çalı ve yüksek dağ formasyonu şekline bitkiler görülür.

Kahramanmaraş’ın Tarım Ürünleri

Kahramanmaraş’ın tarım ürünleri
denilince akla ilk gelenler pamuk, kırmızı biber, hububat ürünleri, şekerpancarı ve zeytindir. Hem hayvancılık hem de tarım sektöründe ülkenin önde gelen illerinden birisidir. Akdeniz İklimi içinde yetişen hurma, incir, kayısı, dut ve nar gibi ürünlere rastlamak mümkündür. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çavdar, çay, mercimek, fındık, kanola, kuru fasulye, yulaf, pamuk, patates, ayçiçeği ürünleri yetiştirilir. Farklı iklim şartları söz konusu olduğu için birçok tarımsal ürün yetiştirmeye uygun bir yerdir.

Kahramanmaraş’ta Gezilecek Yerler

Tarihi dokuları görmek için
Kahramanmaraş gezilecek yerlerin
başında köprü, cami, medrese ve tarihi çarşılar gelir. Ceyhan Köprüsü, Germenicia Antik Kenti, Taş Medrese, Kapalıçarlı, Kocabaş Konağı, Deligönüller Konağı, Dedeoğlu konağı bu yerlerin başında gelir. Kahramanmaraş ilinde gezilecek yerlerin bazıları şunlardır:
Kahramanmaraş Kalesi:
Yapılış tarihine ilişkin net bir bilgi olmamasına rağmen Hititler döneminden kaldığı düşünülür. Şehrin meydanında yer alan bir tepenin üzerinde yer alır.
Taş Han:
17. Yüzyılın ortalarında yaptırılan han konuk evi olarak kullanılıyordu. Günümüzde Maraş esnafı tarafından kullanılan handa farklı boyutlarda 24 adet oda bulunur. El sanatlarına yönelik olan zanaatlar burada sürdürülür.

Kahramanmaraş’ın Telefon Kodu

Kahramanmaraş’ın telefon kodu
344 olarak kullanılır. 0344 numaralı alan kodu ile bu ilde bulunan sabit hatlı numaralar aranabilir. Aynı şekilde bu telefon kodu gelen telefon çağrılarınızda varsa bu ilden arandığınızı gösterir. Ülkemizde her ilin kendine ait bir telefon alan kodu bulunur.

Kahramanmaraş’ın Posta Kodu

Türkiye büyükşehirlerinden biri olan
Kahramanmaraş’ın posta kodu
46000 şeklindedir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 46 plaka koduna ait Kahramanmaraş ilinin ilçelerinin posta kodu da 46 ile başlamaktadır. Kahramanmaraş ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Afşin: 46500

Andırın: 46400

Çağlıyancerit: 46770

Dulkadiroğlu: 46100

Ekinözü: 46360

Elbistan: 46390

Göksun: 46650

Nurhak: 46371

Onikişubat: 46050

Pazarcık: 46760

Türkoğlu: 46810

Kahramanmaraş’ın İlçeleri

46 plaka koduna ait
Kahramanmaraş’ın ilçeleri
toplamda 11 tanedir. Kahramanmaraş ilindeki özellikle Dulkadiroğlu, Onikişubat ilçeleri gelişmiştir. İlde bulunan 11 ilçe şu şekildedir:

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Dulkadiroğlu

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Onikişubat

Pazarcık

Türkoğlu



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