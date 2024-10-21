Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 46 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 46 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 46 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 46 plaka kodu nerenin plakasıdır? İşte, merak edilen detaylar!
Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 46 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 46 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...
46 plaka neresi?
46 plaka Kahramanmaraş iline aittir. Plaka kodu 46 olan araçlar, Kahramanmaraş iline kayıtlı demektir.
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Kahramanmaraş’ın Nüfusu
Kahramanmaraş Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Kahramanmaraş’ın Tarım Ürünleri
Kahramanmaraş’ta Gezilecek Yerler
Kahramanmaraş’ın Telefon Kodu
Kahramanmaraş’ın Posta Kodu
Afşin: 46500
Andırın: 46400
Çağlıyancerit: 46770
Dulkadiroğlu: 46100
Ekinözü: 46360
Elbistan: 46390
Göksun: 46650
Nurhak: 46371
Onikişubat: 46050
Pazarcık: 46760
Türkoğlu: 46810
Kahramanmaraş’ın İlçeleri
Afşin
Andırın
Çağlayancerit
Dulkadiroğlu
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Onikişubat
Pazarcık
Türkoğlu