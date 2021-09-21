Dünya ABD Başkanı Joe Biden Diplomasi dönemi başladı
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden: Diplomasi dönemi başladı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu’nda liderlerle seslendi. Biden, konuşmasında Afganistan'da 20 yıl süren savaşı bitirdiklerini söyledi ve artık diplomasi dönemi başlattıklarını ifade etti. Biden, ayrıca egemen bir Filistin devletinin de olacağı iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden: Diplomasi dönemi başladı
Joe Biden

Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu, ABD New York'ta gerçekleştiriliyor. Zirvede bugün ABD Başkanı Joe Biden bir konuşma gerçekleştirdi.

"SAVAŞ DÖNEMİNİ BİTİRDİK"

Konuşmasında Afganistan’daki 20 yıllık savaşı bitirdiklerini söyleyen Biden, "Amansız savaş dönemini bitirirken amansız diploması dönemini açıyoruz. Dünya çapında insanları kalkındırmaya yönelik yeni yatırımlar için gelişim yardımımızın gücünü kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

"SOĞUK SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Biden, konuşmasında "Hedefimiz yeni bir soğuk savaş veya bloklara ayrılmış bir dünya değil. Güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri zorla toprak değişimi, ekonomik zorlama, teknolojik sömürü veya yanlış bilgi yoluyla domine etmesine karşı duracağız" dedi.

"EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ"

Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

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