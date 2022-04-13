ABD'den Çin'e çağrı: Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yardımcı olun

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Atlantic Council ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin son 2 yıldaki seyrinin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele etrafında şekillendiğini belirten Yellen, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da küresel ekonomik görünümün ana hatlarını yeniden çizdiğinin artık aşikar olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşı sonlandırana kadar ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'yı ekonomik, finansal ve stratejik izolasyona doğru itmek için ortaklarıyla birlikte çalışacağını vurgulan Yellen, Rusya'nın saldırısının başta enerji, gıda, gübre ve diğer emtialar olmak üzere Ukrayna ile Rusya'nın ihracatının daraltması nedeniyle küresel ekonomi üzerinde doğrudan etkilere sahip olacağını anlattı.

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Gıda güvenliğini ele almak için toplantı düzenleyecek

Yüksek emtia fiyatlarının küresel enflasyonist baskılara katkıda bulunduğunu ve birçok ülkede enerji ve gıda güvenliği, ticaret akışları ile dış dengeler için tehdit oluşturduğunu belirten Yellen, gelecek hafta gerçekleşecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında yapacakları çalışmaların çoğunun, özellikle Kovid-19 salgınından toparlanma sürecinde olan gelişmekte olan ülkelerin bu şoku atlatırken nasıl daha iyi desteklenebileceğine odaklanacağını ifade etti.

Yellen, 275 milyondan fazla insan gıda güvensizliği ile karşı karşıyayken Rusya'nın savaşının gıda fiyatları ve arzı üzerindeki etkisi konusunda derin endişe duyduğunu vurgulayarak, daha fazla potansiyel çözümü görüşmek için gelecek hafta bu alandaki liderleri bir araya getireceğini dile getirdi.

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Küresel ekonomi için nihai sonucun savaşın gidişatına bağlı olduğunu aktaran Yellen, Rusya'nın bu "gereksiz savaşı" sona erdirebileceğini ve kısa vadeli etkilerin kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

Rusya'ya yönelik yaptırımları "baltalayanlara" uyarı

Yellen, birçok ülke Rusya'nın eylemlerine karşı birlikte bir tavır alırken ve birçok şirket Rusya ile gönüllü olarak iş ilişkilerini hızla koparırken bazı ülkeler ve şirketlerin böyle bir tavır benimsemediğine işaret ederek, "Yaptırım uygulayan ülkeler koalisyonu, uyguladığımız yaptırımları baltalayan eylemlere kayıtsız kalmayacak." dedi.

Hazine Bakanı Yellen, Rusya ile ilişkilerini koruyarak ve başkalarının bıraktığı boşluğu doldurarak kazanma fırsatı gören ülkeleri, motivasyonlarının kısa görüşlü olduğu konusunda uyardı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların Çin'in kilit rolünü vurguladığını belirten Yellen, "Çin son zamanlarda Rusya ile özel bir ilişki olduğunu teyit etti. Çin'in bu ilişkiyle olumlu bir şeyler yapmasını ve bu savaşın sona ermesine yardımcı olmasını hararetle umuyorum." diye konuştu.

Yellen, "Dünyanın Çin'e karşı tutumu ve daha fazla ekonomik entegrasyonu benimseme konusundaki istekliliği, Çin'in Rusya'ya karşı kararlı eylem çağrımıza tepkisinden etkilenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine Bakanı Yelen, iki kutuplu bir finansal sistemden kaçınmak için de Çin ile çalışılması gerektiğini belirtti.

IMF ve çok taraflı kalkınma bankaları gibi kurumların modernize edilmesi gerektiğine de dikkati çeken Yellen, böylece bu kurumların zorlukların ve risklerin giderek daha küresel hale geldiği 21'inci yüzyıla uygun hale geleceğini aktardı.

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