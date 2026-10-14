Trump istifasını istemişti: ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle görevinden ayrıldı
09:14, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
ABD Başkanı Trump, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini söylemişti.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görev süresinin sona erdiğini duyururken ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Guilfoyle, Trump'a ve “Önce Amerika” hareketine bağlılığının süreceğini belirtti.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görevinin sona erdiğini bildirdi.
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Atina büyükelçiliği görevini kendisine verdikleri için ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Guilfoyle, son dönemde hakkında basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu kaydederek,
“Profesyonel hayatımı adaleti sağlamaya, doğrunun yanında durmaya ve ABD’yi özel kılan değerleri korumaya adadım”ifadesini kullandı.
Trump ve Rubio'ya duyduğu saygıyı belirten Guilfoyle,
“Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump ve 'Önce Amerika Hareketine' ve sevdiğim bu ülkeye bağlılığım asla sona ermeyecek”açıklamasında bulundu.
İstifası istenmişti
Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, dün yaptığı açıklamada, Guilfoyle'un istifasının istendiğini bildirmişti. Trump da dünkü açıklamasında, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini söylemişti.
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