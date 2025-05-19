Trump gözünü Yunan limanlarına dikti

ABD’de Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminin başlamasıyla ABD dış politikası ve ekonomi politikaları da yeniden şekilleniyor.





Komşu Yunanistan basınında çıkan haberlerde göre, Trump, Aralık 2024’te, seçimden bir ay sonra Kimberly Guilfoyle’ı ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi olarak aday gösterdiğinde ona önemli bir görev vermeyi düşünüyordu. Bu görev, Çin’in bölgedeki nüfuzunun azaltılmasıydı. Bunun bir yolu ise Yunan limanlarının kontrolünden geçiyordu.





Kathimerini gazetesinin “ABD’nin gözü Yunan limanlarının üzerinde” başlıklı haberine göre, ABD’nin yeni Yunanistan Büyükelçisi’ne Pire de dahil olmak üzere Çin’in bölgedeki nüfuzunu azaltma görevi verildi. Haberde, Çin’in bölgedeki etkisini azaltma stratejisinin önemli bir ayağının Yunan limanlarını kontrol altına almak olduğu belirtildi.

“ABD, YUNANİSTAN’IN COSCO’YA BASKI YAPMASINI İSTİYOR”

Gazetenin haberine göre, ABD’nin Selanik limanını kontrol altına almak istediği biliniyor. Haberde, Orta Avrupa’ya olan büyük yakınlığının Trump’ın “Çin’e karşı koyma konusunda seçilmiş ortağı olan” Hindistan’ın ticaret politikasını desteklemek adına “Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Koridoru’nu (IMEC) oluşturma amaçlarına “mükemmel bir şekilde uyduğu” değerlendirmesi yapıldı.





Pire’nin hem yolcu sayısı hem de konteyner trafiği açısından Akdeniz’in ve Yunanistan’ın en büyük limanı olduğu ifade edilen habere göre, ABD, Pire limanındaki Çin mülkiyetine uzun zamandır şüphe ile yaklaşıyor. ABD, bu bağlamda Çin’in devlet gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO’nun faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Kathimerini’nin yorumuna göre, bu anlaşılır bir şekilde çok büyük bir iş olsa da ABD, Pire’yi bırakması için Yunanistan’ın COSCO’ya baskı yapmasını istiyor.





YUNANİSTAN HÜKÜMETİ NE DİYOR?

Yunanistan’daki Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti ise halihazırda ABD’nin isteklerine uyum sağlamaya istekli görünüyor; söz konusu isteklerin bazılarını Yunanistan’ın da üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) de paylaşıyor. Buna göre, Yunanistan hükümeti, üç ay önce Çin’in savaş gemilerinin Yunan limanlarını ziyaret edip Yunan limanlarına yanaşma talebini reddetmişti. Fransa’nın CMA şirketler grubu, Selanik’teki çoğunluk hisse sahibi Ivan Savvidis’in hisselerine talip olsa da istenen fiyat “aşırı” bulunmuştu.





Habere göre, Hindistan da IMEC projesi kapsamında Dedeağaç limanı ile ilgilendiklerini dile getirmişti. Yunanistan’ın da böyle bir hamleyi olumlu karşılayabileceği ifade edilen haberde, ABD yönetiminin Ukrayna’ya silah akışı ve NATO güçlerinin Doğu Avrupa’da konuşlandırılmasının bir parçası olarak Dedeağaç’ı kullanmaya olan ilgisinin ciddi ölçüde “soğuduğu” ifade edildi.



