Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin Teksas eyaletinde kızamık salgını: Vaka sayısı 223'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde kızamık salgını: Vaka sayısı 223'e yükseldi

16:1712/03/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
(Foto: Arşiv)
(Foto: Arşiv)

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 223'e ulaştı. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artıyor.


Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, ocak ayının sonundan bu yana 223 vaka tespit edildi.


Salgının etkili olduğu bölgede yaşayan, kızamık aşısı olmamış ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuk hayatını kaybetti.


Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesi ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkması olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.



#ABD
#Teksas
#Salgın Hastalıklar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM’den FİLE kararı! KAP'a bildirildi: Ayrılıyorlar