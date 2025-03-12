Uzmanlar uyardı: Soğuk hava öldürebilir

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Şeker, soğuk havaların damarları büzüştürerek tansiyon yükselmesine yol açtığını belirtti.
Doç. Dr. Taner Şeker, soğuk havaların tansiyon hastalarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Hastalarımız soğuk havalarda tansiyon yüksekliği yaşıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü hastalarımızda bunu sık görüyoruz. Nasıl yazın tansiyon düşüklüğü yaşanıyorsa kış aylarında da özellikle soğuk havalarda tansiyon yüksekliğini sıklıkla görebiliyoruz. Vücuttaki birtakım değişikliklerden dolayı mevcut tansiyon ilaçlarının dozu bazen yetmeyebiliyor. Ek ilaçlar ya da doz artırımına sıklıkla gittiğimiz hastalarımız oluyor" dedi.
"Soğuklardan dolayı damarlarda büzüşme sonucu tansiyon yüksekliği yaşanıyor"
"Tansiyonlarını kontrol altına alamıyorlarsa mutlaka bir uzman hekime danışılmalı"
Bu durumları önlemek için hastaların soğuk havalardan öncelikle kendini koruması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şeker, "Yaşadıkları ortamın sıcak olmasını öneriyoruz. Daha çok açık hava sporları yerine oda ısısı olan kapalı yerlerde egzersiz faaliyetlerini devam ettirmelerini istiyoruz. Buna rağmen tansiyonlarını kontrol altına alamıyorlarsa mutlaka bir uzman hekime danışmaları gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.