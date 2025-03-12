Uzmanlar uyardı: Soğuk hava öldürebilir

"Asemptomatik olsa bile bu hastalarda tansiyon yüksekliğini sıklıkla görebiliyoruz. Özellikle kışın soğuklardan dolayı damarlardaki büzüşme dediğimiz vazokonstrüksiyondan dolayı tansiyon yüksekliğini sıklıkla yaşıyor bu hasta grubumuz. Ayrıca kış aylarındaki yeme içme alışkanlıklarının değişmesi, daha çok hazır gıdalara kayılması, bunun içerisindeki sodyum yükünden dolayı tansiyon yüksekliği olabiliyor. Bunun dışında hastalardaki fiziksel aktivitenin azalması gibi durumlar tansiyon yüksekliğine neden olabiliyor"