Ateşini düşürmek isterken evladını kaybetti: 3 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden iddia

Norovirüs nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren görülen sağlık şikâyetlerinin ardından hastanelere başvurular sürüyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 5 bin civarında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Serhat Karaman, şikayetlerin norovirüs enfeksiyonuyla uyumlu olduğunu ancak henüz kesinleşmiş bir tetkik sonucunun açıklanmadığını söyledi. Peki norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?