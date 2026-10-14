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Ateşini düşürmek isterken evladını kaybetti: 3 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden iddia

Ateşini düşürmek isterken evladını kaybetti: 3 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden iddia

09:31, 14/10/2026, Çarşamba
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Ateşini düşürmek isterken evladını kaybetti: 3 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden iddia
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İstanbul’da 3 yaşındaki bir çocuğun yüksek dozda ateş düşürücü şurup nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası, ilaç kullanımını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, doz ve saat aralıklarına dikkat çekti.

İstanbul
’da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun, yüksek dozda verildiği öne sürülen ateş düşürücü şurup nedeniyle hayatını kaybetmesi, çocuklarda ilaç kullanımı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Küçük çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken ateş düşürücü ilaçların doğru dozda ve uygun aralıklarla kullanılması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. Özellikle çocuklarda ilaç miktarının nasıl belirlenmesi gerektiği ve yanlış kullanımın doğurabileceği riskler tartışılıyor.

Nasıl kullanılmalı?

Ateş düşürücü şurupların kaç milimetre verileceği mutlaka çocuğun hekimi tarafından kilosuna ve boyuna göre belirlenmeli ve şurup kendi ölçeğiyle verilip saat aralığına dikkat edilmeli.

"Elledim, çocuk çok sıcaktı. Ateş düşürücü verdim."
 ifadesinin yanlış olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Günay Cantürk, ateş için sınırın 38 derece olduğuna dikkat çekti.
Cantürk,
"38 derecenin üzerinde görürsek çocuğun üzerini inceltme ve oda sıcaksa havalanmasını sağlamak gerekir."
 diye konuşup aralıklarla çocuğun ateşini ölçmenin önemine vurgu yaptı.

Cantürk, ateşin 38 derecenin üzerine çıkma eğilimindeyse o zaman ateş düşürücünün verilmesi gerektiğine söyledi.

Saat aralıklarına dikkat

Çocuklar da ateş düşürücüler olarak yer alan parasetemol ve ibuprofeni dikkatli kullanmak ve saat aralıkların kontrollü şekilde verilmesinin altını çizen Cantürk,
"Parasetemolü en erken 4 saat arayla verebiliriz. İbuprofeni ise 6 saat arayla verebiliriz. Bazı aileler yarım saat bekledikten sonra ilacının etkisini görmeden tekrardan şurup vermek istiyor. İlacın etkisine fırsat vermek gerekiyor. Etkisi 1-1,5 saatte çıkar."
dedi.
Özellikle parasetemolün karaciğere toksik etki yapıp karaciğer yetmezliğin neden olup kişinin ölümüne neden olabileceğini de sözlerine ekleyen Cantürk,
"Kalpte de problem yaratabilir. Çocuk aç ise mide ve bağırsakta kanamaya neden olabilir."
 açıklamasında bulundu.

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Başlıklar :i̇stanbulateş düşürücüilaç kullanımı
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