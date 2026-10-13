Kahreden kaza: 2,5 yaşındaki torun dedesinin aracının altında kaldı

Samsun’un Terme ilçesinde dedesinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (69) idaresindeki 55 ALR 185 plakalı hafif ticari araç hareket ettiği sırada sürücünün torunu 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci’ye çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yağız Alp Ekmekci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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