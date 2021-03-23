​ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor

Washington’un Suriye’de sahaya sürdüğü ajan/diplomatlar, terör örgütü PKK ilişkilerini daha da derinleştiriyor. Özellikle ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn’un yardımcısı David Brownstein göreve geldiği günden beri adeta ABD’nin PKK özel temsilcisine dönüştü. Geçtiğimiz aralık ayında Suriye’ye adımını atar atmaz Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’le bir araya geldi. 15 Kasım 2020’de gerçekleşen görüşmede karşılıklı hediyeleşme merasiminin ardından açıklama yapan terörist Şahin’le “Brownstein ile ortak bir gelecek vizyonunu paylaştıklarını” söyledi.

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ABD’nin terör temsilcisi David Brownstein YPG’nin sözde liderlerinden Mazlum Kobani ile sürekli poz veriyor.

SİYASİ ÇÖZÜMÜ KONUŞMUŞ!

2021 yılında yılında da ziyaretlerine devam eden Brownstein, mart ayında temaslarını yoğunlaştırdı. 10 Mart’ta ‘yüksek profilli’ diye nitelenen bir heyetle Kamışlı’ya giden Brownstein, PKK/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Ofisi Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer’le bir araya geldi. Görüşmede PKK işgali altındaki bölgelerin durumu ile ‘siyasi çözüm’ konusunun ele alındığı belirtildi.

PKK’LI HASTALARI ZİYARET ETTİ

Brownstein sonraki durağı da Deyrizor oldu. PKK/PYD’nin uzantısı konumundaki sözde ‘sivil konsey’ işbirliği ile yapılan bazı tesislerin açılış törenine katıldı. Burada PKK’lı teröristlerle tiyatro izleyen Brownstein “Deyrizor’un güvenliğini ve istikrarını yeniden sağlamak için birlikte çalışacağız” dedi. Brownstein tesislerdeki mobilya ve ekipmanları sağlama sözü verdi. Burada bir hastaneyi de ziyaret eden Brownstein, aralarında yaralı teröristlerin de olduğu hastaları ziyaret etti.

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YPG’nin sözde Dış İlişkiler Ofisi Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer (Sağda)

ARANAN TERÖRİSTLE NEVRUZ KUTLAMASI

Giydiği yerel kıyafetlerle pozlar veren Brownstein’in Deyrizor ziyareti bununla sınırlı kalmadı. Terör örgütün siyasi uzantısı Deyrizor Sivil Meclisi Başkanı Gassan Yusuf’u ziyaret etti. ABD askerlerinin de katıldığı ziyaret ne konuşulduğu merak konusu oldu. Görüşme başlangıcında kısa bir açıklama yapan Brownstein, sözde sivil yönetimi desteklediklerini söyledi. Sıkı PKK dostu olan Brownstein, son olarak Nevruz kutlamalarında sahneye çıktı. Gündüz Haseke Barajı kıyısındaki kutlamaya katıldı. Burada bir konuşma yaparak terör örgütü PKK ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Akşam da terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le birlikte bir kutlamaya katılan Özel Temsilci, samimi pozlar verip Nevruz ateşini birlikte tutuşturdu.

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DİĞER GRUPLARLA TEMAS YOK

Sadece son 15 günde neredeyse PKK/YPG’nin tüm birimlerini ziyaret eden Brownstein, bögedeki diğer gruplala bırakın ziyareti telefonla bile iletişime geçmedi. Yeni Şafak’ın ulaştığı Aşiret temsilcileri ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Geçici Suriye Hükümeti kaynakları, Brownstein kendileri ile hiç iletişime geçmediğini, sadece PKK Özel temsilcisi gibi hareket ettiğini söyledi. SMDK üyesi Yusuf Mahli, Brownstein’in, ne Suriye genelinde, ne de Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/PYD’nin dışında kimse ile görüştüğüne ilişkin bir bilgi olmadığını ifade etti.