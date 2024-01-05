Antonio Guterres Kıbrıs için 'şahsi temsilci' atadı: Görev yetkilerini doğrudan kendisi verecek

Terör devleti İsrail, Gazze’de işgal ve katliamlarına ara vermeden devam ederken, diğer taraftan tam abluka altındaki bölgeyi Filistin’den koparmak için planlarına hız verdi. İşgal altında tuttuğu Batı Şeria ile tüm bağlantıyı kopartmayı hedefleyen İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 'sözde insani koridor' adı altında Gazze’nin ihtiyaç duyduğu yardımların Güney Kıbrıs üzerinden tedarik edilmesini sağlayacak bir deniz yolu projesi kurulmasını görüşmek için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görünürde 'Gazze’ye yardım' bahanesi öne sürülen ama gerçekte Filistin’den koparma amacı taşıyan hain planın koçbaşı ise Güney Kıbrıs kontrolündeki Larnaka limanı olacak. Rum Kesimi ile İsrail arasındaki 'deniz koridoru' planıyla aynı zamanda Türkiye’nin Gazze’ye yardım ve desteğinin de kesilmesi amaçlanıyor.