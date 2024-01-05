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Antonio Guterres Kıbrıs için 'şahsi temsilci' atadı: Görev yetkilerini doğrudan kendisi verecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev yetkilerini doğrudan kendisinin vereceği Kıbrıs Şahsi Temsilcisi atadı. BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan açıklamada söz konusu göreve eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ın atandığı bildirildi. Açıklamada, Guterres'in Cuellar'dan "kendi adına Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesini talep ettiği ve kendisine Kıbrıs konusunda tavsiye vermesini istediği" aktarıldı.

21:16 - 5/01/2024 Cuma
AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı.

BM Sözcülük Ofisi'nden, atamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in Cuellar'dan "kendi adına Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesini talep ettiği ve kendisine Kıbrıs konusunda tavsiye vermesini istediği" aktarıldı.

Görev yetkilerini doğrudan Guterres'ten alacak

Guterres'in eski Kolombiya Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadığı belirtilen açıklamada, Cuellar'ın üst düzey diplomatik deneyimine işaret edildi.

2010-2018 yıllarında Kolombiya Dışişleri Bakanlığını yürüten Cuellar, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kıbrıs Özel Temsilcisi'nden farklı olarak Şahsi Temsilci Cuellar'ın, görev yetkilerini BM Güvenlik Konseyi yerine doğrudan Guterres'ten alması bekleniyor.


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