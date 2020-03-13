Dünya Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı
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Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dutton yaptığı açıklamada, "Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Peter Dutton.
Peter Dutton.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Dutton’un yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı’na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı’ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim"

Avustralya’da yeni tip koronavirüs önlemleri artırıldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 3 kişinin hayatını kaybettiği ve vaka sayısının 195’e ulaştığı ülkede, 500 veya daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleşecek zorunlu olmayan toplumsal etkinliklerin iptal edilmesini tavsiye etti.

Morrison, eyalet başbakanları ile Sydney’de yaptığı toplantının ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Avustralya’daki virüs salgınının yayılmasına karşı alınan önlemleri açıkladı. Ülke genelinde pazartesinden itibaren 500 veya daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleşecek mecburi olmayan toplumsal etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunan Morrison, iptal tavsiyesinin okulları, üniversiteleri, toplu taşıma araçlarını veya havalimanlarını kapsamadığını vurguladı.

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