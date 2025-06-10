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Avusturya'da okul saldırısı: Üniversite öğrencisi 11 kişiyi öldürdü

Avusturya'da okul saldırısı: Üniversite öğrencisi 11 kişiyi öldürdü

12:2010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Avusturya'nın Graz’da kentinde okula düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, Özel kuvvetler Kobra'nın saldırıya müdahale ettiği ve saldırganın da ölenler arasında olduğu bildirildi.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.



Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu ayrıca büyük olasılıkla hayatını kaybedenlerin de olduğunu kaydetti.



Ülke basınındaki haberlerde, üniversite öğrencisi olan saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.

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