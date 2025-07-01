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Belçika'da aşırı sıcaklar için 35 derecelik uyarı yapılmıştı: Brüksel bugün 40 dereceyi gördü

Belçika'da aşırı sıcaklar için 35 derecelik uyarı yapılmıştı: Brüksel bugün 40 dereceyi gördü

16:331/07/2025, Salı
AA
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Brüksel'de vatandaşlar serin yerlerde vakit geçirmeyi ve sokakta şemsiye ile dolaşmayı tercih etti.
Brüksel'de vatandaşlar serin yerlerde vakit geçirmeyi ve sokakta şemsiye ile dolaşmayı tercih etti.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi. Brüksel'de hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı görüldü.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini belirterek "turuncu alarm" verdi.


Ülkede bu seviyede alarm son olarak Ağustos 2024'te, "kırmızı alarm" ise Ağustos 2020'de verilmişti.


Brüksel'de bugün termometreler 40 dereceyi gördü.




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