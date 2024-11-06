Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

09:556/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da hazır bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Türk Devletleri Teşkilatı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilik kredisi ödeme takvimi şekillendi: 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?