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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a TOGG hediye etti

11:345/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti.

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#TOGG
#Sadır Caparov

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