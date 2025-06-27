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Felaket sonrası tablo ağırlaştı: Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

Felaket sonrası tablo ağırlaştı: Kolombiya'da ölü sayısı artıyor

08:1927/06/2025, Cuma
AA
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Toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.
Toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Kolombiya'nın Medellin kentinde 24 Haziran'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği, 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Medellin Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında yeni cesetlere ulaşıldığı kaydedildi.

Toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 50 evin zarar gördüğü ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, sel faciasından zarar gören 971 kişinin belediyeye bağlı merkezlerde misafir edildiği ve kendilerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı duyuruldu.

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açmıştı.

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