Hamas: Deif'in ölümünü sadece Kassam yönetimi doğrulayabilir

“Kassam liderlerinden herhangi birinin şehitliğini doğrulamak veya reddetmek, Kassam Tugayları'nın ve hareketin liderliğinin meselesidir. Bunlardan herhangi biri açıklanmadıkça medyada ya da başka bir kesim tarafından yayınlanan hiçbir haberin doğrulanması mümkün değildir”