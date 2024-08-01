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Hamas: Deif'in ölümünü sadece Kassam yönetimi doğrulayabilir

Siyonist İsrail, bugün yaptığı açıklamada Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in ölüp ölmediğinin sadece Kassam Hareketi liderliği tarafından doğrulanabileceğini açıkladı.

15:37 - 1/08/2024 Perşembe
DHA
Hamas'tan Muhammed Deif açıklaması
Hamas'tan Muhammed Deif açıklaması
Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in ölüp ölmediğinin sadece Kassam Hareketi liderliği tarafından doğrulanabileceğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan açıklamada,
“Kassam liderlerinden herhangi birinin şehitliğini doğrulamak veya reddetmek, Kassam Tugayları'nın ve hareketin liderliğinin meselesidir. Bunlardan herhangi biri açıklanmadıkça medyada ya da başka bir kesim tarafından yayınlanan hiçbir haberin doğrulanması mümkün değildir”
ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail Deif'in öldüğünü doğrulamıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün yaptığı açıklamada Kassam Tugayları Komutanı c'in düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada, “Artık doğrulayabiliriz. Muhammed Deif öldürüldü” denilmişti.



#İsrail
#Hamas
#Kassam Tugayları
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