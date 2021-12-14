Dünya İslamofobi ABD Temsilciler Meslisinde Uygur Türklerini de kapsayan yasa tasarısı bugün görüşülecek
AMERİKA

İslamofobi ABD Temsilciler Meslisi'nde: Uygur Türklerini de kapsayan yasa tasarısı bugün görüşülecek

ABD'de Başkan Biden yönetimi, Temsilciler Meclisi'nde bugün görüşülecek "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" adlı tasarıya destek verdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada yönetimin; söz konusu tasarının, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların hedef alınmasına yönelik maddesini de desteklediği vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İslamofobi ABD Temsilciler Meslisinde: Uygur Türklerini de kapsayan yasa tasarısı bugün görüşülecek
Arşiv

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Biden yönetimi, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası'na destek vermektedir. Din özgürlüğü temel bir insan haklarıdır. Bu hak, Küresel İnsan Hakları Deklarasyonu ile koruma altına alınmıştır ve ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi'nin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
DÜNYA
ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi

Yasa tasarısında Uygur Türklerine yönelik madde de yer alıyor

  • ABD'nin uzun yıllardır tüm dini ve etnik kökenlerden kişilere eşit davranılması ve saygı duyulması ilkesini savunduğuna işaret edilen açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu tasarının, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların hedef alınmasına yönelik maddesini de desteklediği vurgulandı.

ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
DÜNYA
ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi

"Elçi atanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu tasarının bir an önce Kongre'den geçmesini ve İslamofobi ile mücadele için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir elçi atanmasını sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

Ilhan Omar
Ilhan Omar

ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
DÜNYA
ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı

Tasarıyı Meclisin ilk başörtülü vekili sunmuştu

  • ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan Ilhan Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçerse Senato'ya gönderilecek, buradan da onay alması durumunda yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
OYNAT 00:32
ABD’nin Müslüman vekiline 'terörist' benzetmesi: Özür dilemek zorunda kaldı
ABD'nin Somali asıllı Müslüman üyesi Ilhan Omar, nefret söyleminin hedefi oldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert, Omar'ı bir 'intihar bombacısına benzetti'. Gelen tepkilerin ardından Boebert özür dilemek zorunda kaldı.

Boebert konuşmasında, asansörde karşılaştığı Omar için canlı bomba benzetmesinde bulundu. 'Neyse ki sırt çantası yanında değildi' dedi. Omar ve yanındakiler için 'Cihad takımı' ifadesini kullandı.
NASA kaçıranlar için müjde verdi

NASA kaçıranlar için müjde verdi

​Geminid meteor yağmuru görsel şölen yaşatıyor.
10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

10 bin teneke vatandaşa dağıtılacak

​Silivri Belediyesi kendi ayçiçek yağını üretti.
Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Başaran TVNETe konuştu: Elon Musk dünyanın en büyük dolandırıcısıdır

Muslera'nın <br>yerine sürpriz plan

Muslera'nın
yerine sürpriz plan

​G.Saray yabancı bir kaleci transfer edebilir.

Öğrencilerin beklediği haber geldi

Öğrencilerin beklediği haber geldi

​Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı.
Brezilyalılar <br>yeni takımını bile açıkladı

Brezilyalılar
yeni takımını bile açıkladı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılacağını duyurdular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.