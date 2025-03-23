İsrail askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, sabahın erken saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın kuzey, orta ve güney bölgelerine baskınlar düzenledi. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskında bazı evlerde arama yaptı, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.





Nablus'un köylerine düzenlenen baskınlarda 4, Cenin'de ise 1 Filistinli gözaltına alındı. Cenin'de 25 Ocak 2024'te evinin kuşatılmasının ardından İsrail kurşunuyla hayatını kaybeden Filistinli Visam Velid Haşan'ın evine düzenlenen baskında ise İsrail askerleri, Visam'ın kardeşi Ahmed'in teslim olmaması durumunda "evi bombalamakla" tehdit etti.





İsrail askerleri Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde de 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail askerleri El Halil kentine, Sair ve Halhul beldeleri ile Arub Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.







