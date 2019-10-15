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BARIŞ PINARI HAREKATI

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 1974 Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki çığ gibi. Cumhurbaşkanlığına siyah çelenk bırakılırken, Akıncı mecliste de istifaya davet edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Mustafa Akıncı, dün “Türkiye’nin kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durum yaratılması elzemdir” açıklamasında bulundu.
Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Mustafa Akıncı, dün “Türkiye’nin kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durum yaratılması elzemdir” açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Parti Genel Başkanları ve milletvekilleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklaması ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Akıncı’nın açıklamasının, ülkeye ve millete katkısı bulunmayan birtakım durumlara vesile olduğunu belirten Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ortak komite önerisinde bulundu: “Türkiye’mizin Barış Pınarı Harekatı’na bu meclisin destek vermesi, Kıbrıs Türkü’nün dualarının Mehmetçikle olduğu ve harekatın en erken zamanda başarıyla tamamlanması dileğinin belirtilmesi gerekir.”

Mustafa Akıncı

EN SAĞLIKLI YOL İSTİFA

Son derece hassas bir dönemden geçildiğine işaret eden Ana Muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da herkesin kullandığı kelime ve cümlelere özen göstermesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı açıklamayı eleştiren Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Bu kafa karışıklığı içinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 3’lü zirve toplantısına katılması, arkasından 5’li zirve toplantısına katılması bence artık anlamını kaybetmiş bir hareket olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının güven tazelemek için istifa etmesi en sağlıklı yol” dedi.

AKINCI’YA SİYAH ÇELENK

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi (UHH), KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını protesto etti. Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakan TMT Mücahitler Derneği ile UHH üyeleri ortak bildiri okudu. Söz konusu bildiride KKTC’nin Türkiye’deki itibarı ve bağlarına ‘darbe vurmakla’ suçlanan Akıncı için “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anavatan karşıtlarının ekmeğine yağ süren açıklaması, tarafımızdan üzüntü ve öfkeyle karşılandı” ifadelerine yer verildi. Bildirinin bir kopyası da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Akıncı’ya iletildi.

Tanrıkulu’na soruşturma

  • CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili ifadelerinden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 12 Ekim’de Twitter’dan “Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” açıklamasında bulunup aynı gün bazı medya kuruluşlarına da benzer görüş veren Tanrıkulu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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