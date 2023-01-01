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İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz
NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'da, Iltalehti gazetesi yayınladığı karikatür ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alçakça hedef alındı. Gazetede yayınlanan karikatür ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ipte sallandırıldı ve domuz benzetmesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başkent Stockholm’da belediye binasının karşısında Cumhurbaşkanının maketini ipte asmıştı.
11:23 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
NATO'ya girmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan alçakça Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü

NATO'ya girmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan alçakça Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü

İsveç'in ardından Finlandiya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan alçakça hedef alındı. Iltalehti gazetesinde yayınlanan karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan domuza benzetilerek, ipte sallandırıldı. NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.


BU KAFAYLA İŞİNİZ ZOR

Finlandiya'nın en büyük gazetelerinden olan Iltalehti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınarak ipte sallandırıldığı, domuza benzetildiği bir karikatür yayınlandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Finlandiya
#Karikatür
#NATO
1 saat önce
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İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz
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