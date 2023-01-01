İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz

NATO'ya üye olma şartları arasına Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te, PKK sempatizanları eylem yaptı. Başkenti Stockholm'da bir grup belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Yapılan bu skandal eyleme siyasi isimlerden art arda tepkiler gecikmedi.