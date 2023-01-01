İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz

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NATO'ya girmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan alçakça Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü
İsveç'in ardından Finlandiya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan alçakça hedef alındı. Iltalehti gazetesinde yayınlanan karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan domuza benzetilerek, ipte sallandırıldı. NATO'ya üyelik için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olan Finlandiya'dan konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.
Finlandiya'nın en büyük gazetelerinden olan Iltalehti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınarak ipte sallandırıldığı, domuza benzetildiği bir karikatür yayınlandı.