Dünya Kobani için iki senaryo
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Kobani için iki senaryo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kobani bitti” mesajı gündemde. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, bölgenin ya ayak basarak ya da havadan ve karadan gözetleme araçları ve istihbarat kaynakları ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Kobani için iki senaryo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kobani bitti” mesajı gündemde. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, bölgenin ya ayak basarak ya da havadan ve karadan gözetleme araçları ve istihbarat kaynakları ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti. Başbozkurt, “İlk olarak askerimiz bölgeye fiziki olarak ayak basacak. Bölgeyi bu şekilde kontrol ederseniz. İkincisi ise tüm gözetleme vasıtalarınızı oraya çevirirsiniz. İHA ve SİHA’lar, kara gözetleme radarları ve kara gözetleme sistemleri ile bunu sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz bütün unsurları yok edersiniz. Bir de istihbarat kaynaklarınızı oraya çevirirsiniz” dedi. Kobani’ye harekattan sonrası da konuşulmaya başlandı. Kaynaklar, Kobani’den sonraki hedeflerin Münbiç ve Tel Rıfat olabileceğini ifade ediyor. Mehmetçik’in kademeli olarak teröristlerin en fazla oldukları noktaları temizleyeceği belirtiliyor.

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Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine uyarı mesajları sıklaşırken, Rusya’dan sürpriz bir ziyaretçi ağırlanacak. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, temaslarda bulunmak üzere bugün İstanbul’a geliyor. Görüşmelerin ana gündemi Suriye’deki son gelişmeler olacak.

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