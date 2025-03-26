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Kosova'da görevli Mehmetçik, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi

Kosova'da görevli Mehmetçik, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi

22:1226/03/2025, Çarşamba
IHA
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Türk askerinin Kosova'da düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi aynı anda orucunu açtı.
Türk askerinin Kosova'da düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Kosova'nın Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Türk askeri, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi. Programa protokolden birçok ile çok sayıda davetli katıldı. Mehmetçiğin düzenlediği iftar programına yaklaşık 300 Kosovalı orucunu açtı.

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,
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Prizren
'de iftar verdi.
Kosova'nın Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Türk askeri,
Kadir Gecesi
dolayısıyla iftar verdi.
Şadırvan Meydanı
'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve çok sayıda davetli katıldı.

"Ramazan ayını kardeş Kosova halkı ile birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Türk Temsil Heyet Başkanı Çelikkanat, "On bir ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Prizren şehir merkezinde düzenlediğimiz iftar yemeğine iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Dostluğun, barışın yardımlaşmanın birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan ayını daha kardeş Kosova halkı ile birlikte geçirmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı insanlar arasında sevgi, saygı ve hoş görünün yoğun bir şekilde yaşandığı bu akşam olduğu gibi insanların bir araya geldiği hoş sohbetlerin yapıldığı ve insanların birbirlerini tanıma ve anlama imkanlarının yaşandığı bir dönemdir. Bugün aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni de idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu ramazanlar diliyorum Kadir Geceniz mübarek olsun" dedi.

"Bizim ordumuz daima üzerine düşen görevi en kaliteli şeklinde yapar"

İftara katılan ünlü sanatçı Engin Noyan da, "Bizim ordumuz daima üzerine düşen görevi en kaliteli şeklinde yapar. Çok önemli bir şey yapıyorlar Allah razı olsun" dedi.

Mehmetçiğin düzenlediği iftar programına yaklaşık 300 Kosovalı orucunu açtı. Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Ramazan boyunca Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurarak ve pide dağıtarak Kosovalıların yanında oldu.



#Kadir Gecesi
#Mehmetçik
#Kosova
#İftar

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