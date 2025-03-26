Kosova'da görevli Mehmetçik, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi

Türk Temsil Heyet Başkanı Çelikkanat, "On bir ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Prizren şehir merkezinde düzenlediğimiz iftar yemeğine iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Dostluğun, barışın yardımlaşmanın birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan ayını daha kardeş Kosova halkı ile birlikte geçirmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı insanlar arasında sevgi, saygı ve hoş görünün yoğun bir şekilde yaşandığı bu akşam olduğu gibi insanların bir araya geldiği hoş sohbetlerin yapıldığı ve insanların birbirlerini tanıma ve anlama imkanlarının yaşandığı bir dönemdir. Bugün aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni de idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu ramazanlar diliyorum Kadir Geceniz mübarek olsun" dedi.