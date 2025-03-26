Emine Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı

Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin #KadirGecesi’ni tebrik ediyorum.



Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/ZFY3CjZNK8