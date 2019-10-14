Dünya Menbiçe operasyon başladı 3 köy YPGden temizlendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Menbiç'e operasyon başladı: 3 köy YPG'den temizlendi

Menbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Portatif köprülerden ilk geçişler gerçekleştirildi. 3 bölge terör örgütü YPG/PKK'dan özgürleştirildi. Yenisafak.com'a bilgi veren Suriye Milli Ordusu kaynakları, harekatın ilk hedefinin Münbiç'e giden doğu ve batı yollarını kontrol altına almak olacağını söyledi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç’e doğru ilerlemeye başladı.
Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç’e doğru ilerlemeye başladı.

Fırat’ın batısında Menbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Menbiç şehir merkezine doğru harekete geçti.

  • Köprülerle YPG tuzaklarına karşı farklı alternatif geçiş noktası oluşturuldu. Portatif köprülerden ilk geçiş gerçekleştirildi. Humran bölgesinde 3 köy PKK'dan temizlendi.

Şehir merkezine doğru ilerliyorlar

TSK ve ÖSO güçleri ilçe şehir merkezine doğru ilerliyorlar. Yenisafak.com'a bilgi veren kaynaklar, askeri harekatın öncelikli hedefinin Münbiç'e giden doğu-batı yolunu ele geçirmek olduğunu söyledi. İlk 2-3 kilometrelik hat aşıldı, ilerleme devam ediyor.

İHA
Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç’e doğru ilerlemeye başladı.

Daha neler göreceksiniz
DÜNYA
Daha neler göreceksiniz

Türk jetleri Münbiç semalarında
OYNAT 00:00
Türk jetleri Münbiç semalarında
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, Münbiç semalarında hava hareketliliği görüldü.


Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

​Milli Savunma Bakanı Akar: Yapıcı bir görüşmeydi.
Türkiye kendi yargılayabilir!

Türkiye kendi yargılayabilir!

Harekat bölgesinde DEAŞ'lı yakalanırsa hukuk nasıl işleyecek?
Millilerin ilk 11i belli oldu

Millilerin ilk 11'i belli oldu

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
'Beş oğlumu vereyim<br>bir asker vermeyelim'

'Beş oğlumu vereyim
bir asker vermeyelim'

Sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'de vatandaşlar tek yürek.
Menbiç'e operasyon başladı

Menbiç'e operasyon başladı

Türk tankları ve ÖSO birlikleri ilçe merkezine ulaştı.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Cumhurbaşkanı, Dünya Türk İş Konseyi toplantısında konuştu.

Salda'ya el sürenin<br>elini kırarlar

Salda'ya el sürenin
elini kırarlar

​Burdur Valisi'nden Salda Gölü'ne ilişkin sert çıkış.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi aradı

Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi aradı

​MHP liderine geçmiş olsun temennisini iletti.
DEAŞ hapishanesinden ilk görüntü

DEAŞ hapishanesinden ilk görüntü

YPG'li teröristler dün hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı.
YPG DEAŞ'lıları<br>serbest bırakıyor

YPG DEAŞ'lıları
serbest bırakıyor

Trump: ​Bizi savaşa dahil etmek istiyorlar.
22 gün sonra<br> ilk görüntü

22 gün sonra
ilk görüntü

​MHP lideri Bahçeli ilk kez sakallı görüntülendi.
Cesaret bile edemezler

Cesaret bile edemezler

Uzmanlar, rejimin son girişimlerini değerlendirdi.
ATAK'a gerek<br>bile duymadık

ATAK'a gerek
bile duymadık

'Çıkamazlar' denilen yerleri piyadeler 'yürüyerek' aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.