Menbiç'e operasyon başladı: 3 köy YPG'den temizlendi

Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç’e doğru ilerlemeye başladı.

Fırat’ın batısında Menbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Menbiç şehir merkezine doğru harekete geçti.

Köprülerle YPG tuzaklarına karşı farklı alternatif geçiş noktası oluşturuldu. Portatif köprülerden ilk geçiş gerçekleştirildi. Humran bölgesinde 3 köy PKK'dan temizlendi.

Şehir merkezine doğru ilerliyorlar

TSK ve ÖSO güçleri ilçe şehir merkezine doğru ilerliyorlar. Yenisafak.com'a bilgi veren kaynaklar, askeri harekatın öncelikli hedefinin Münbiç'e giden doğu-batı yolunu ele geçirmek olduğunu söyledi. İlk 2-3 kilometrelik hat aşıldı, ilerleme devam ediyor.

İHA Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç’e doğru ilerlemeye başladı.



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