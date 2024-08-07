Moskova'da 'Kursk' alarmı! Putin'den Kiev yönetimine sert çıkış: Savunma ekibi toplanıyor

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin intikamını almak için İsrail'e saldırı düzenleyeceğini dillendiren İran, Rusya ile kritik bir temas gerçekleştirdi. İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. Pezeşkiyan, Rusya'nın zor zamanlarda İran'ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya'yı İran için “stratejik ortak” olarak nitelendirdi.