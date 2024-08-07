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Dünya

Moskova'da 'Kursk' alarmı! Putin'den Kiev yönetimine sert çıkış: Savunma ekibi toplanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarının "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirtti.

15:56 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Rusya, Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesinde Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, Kursk bölgesindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Ukrayna ordusunun Kursk'a saldırı düzenlediğine dikkati çeken Putin,
"Kiev yönetimi, büyük çaplı kışkırtıcı eylemler düzenleme girişiminde bulundu, füzeler dahil çeşitli silah türlerini kullanarak ayrım gözetmeksizin sivil binalara, evlere, ambulanslara ateş ediyor"
dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı, Kolluk Kuvvetleri, Genelkurmay, Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileriyle toplantı yapacağı ve yetkililerden bölgedeki durum hakkında bilgi alacağını dile getirdi.


Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ile de görüştüğünü ve sivillere gerekli desteğin sağlanması talimatı verdiğini aktaran Putin, Rus hükümetinin bu konuda gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.


Olay

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışma yaşanıyor.


Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna ordusuna ait birliklere kayba uğrattıklarını ve karşı operasyonun devam ettiğini duyurmuştu.


Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rusya-Ukrayna sınırında saldırılara uğrayan yerleşim birimlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ve bölgeden bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini belirtmişti.




#Kursk bölgesi
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#saldırı
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