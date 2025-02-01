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Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

18:131/02/2025, Cumartesi
AA
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Münbiç'te bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu üç sivil hayatını kaybetti.
Münbiç'te bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu üç sivil hayatını kaybetti.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörden temizlediği Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde
bombalı araç
la düzenlenen
terör saldırısı
nda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO)
kontrolündeki Münbiç'teki
Rabıta Mahallesi
'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Saldırıda PKK şüphesi

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri ise eylemin, terör örgütü
PKK/YPG
tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.



#Münbiç
#Bombalı Saldırı
#Suriye
#Terör Saldırısı
#Terör Örgütü
#PKK

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