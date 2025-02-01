Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Münbiç'te bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu üç sivil hayatını kaybetti.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terörden temizlediği Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde
bombalı araç
la düzenlenen
terör saldırısı
nda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO)
kontrolündeki Münbiç'teki
Rabıta Mahallesi
'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.
Saldırıda PKK şüphesi
Saldırıda PKK şüphesi
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri ise eylemin, terör örgütü
PKK/YPG
tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.
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