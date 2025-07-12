Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Pentagon Lübnan ve Norveç'e askeri ekipman satışını onayladı

Pentagon Lübnan ve Norveç'e askeri ekipman satışını onayladı

15:5512/07/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Pentagon, Lübnan'a 'A-29 Super Tucano' uçağı ve ilgili ekipmanların, Norveç'e ise muhtemel 'HH-60W' helikopterleri ile ekipmanlarının satışını onayladığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'a yapılacak muhtemel uçak satışının yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.


Açıklamada, ‘A-29 Super Tucano' uçağı ve ilgili ekipmanların Lübnan hükümetine olası yabancı askeri satışını onaylayan kararın ardından, ajansın Kongre'ye gerekli sertifikayı teslim ettiği aktarıldı. Satışın ana yüklenicisinin Nevada'daki 'Sierra Nevada Corporation' teknoloji şirketi olacağı kaydedildi.


Açıklamada, Norveç'e 'HH-60W' helikopterleri ve ekipmanlarının olası satışının onayladığını da belirtildi. Satışın ana yüklenicisinin ise Connecticut'daki 'Sikorsky Aircraft Corporation' uçak üreticisi olacağı ifade edildi.

#Pentagon
#Norveç
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak?