Riyad 40 ülkenin katılımıyla 'Akıllı Şehirler Küresel Forumu'na ev sahipliği yapacak

Riyad'da düzenlenecek 'Akıllı Şehirler Dünya Forumu', akıllı çözümler kullanarak şehirlerin geleceğini şekillendirmeyi, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için şehir gelişim planlarını destekleyen temel kuralları oluşturmayı amaçlıyor.









Forum, 80 uluslararası konuşmacı aracılığıyla, akıllı şehirlerin geleceği konusunu tüm yönleriyle zenginleştirmeyi, özellikle de dünya çapındaki hükümetlerin verimlilik ve bu şehirlerde yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek, çevresel sürdürülebilirlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunan akıllı çözümler için yenilikçi modeller benimseme çabalarını desteklemeyi hedefliyor.





Forum, inovasyonu destekleyen ve insan gereksinimleri ile şehirlerin ekonomik refahı arasında bir denge kuran akıllı çözümler üretecek fikirleri amaçlıyor. Global forum ayrıca, iş adamlarını yatırım yapmaya motive etmenin yanı sıra, insanları akıllı şehir gelişiminin odağı haline getirmenin önemini vurgulayacak.





Foruma kimler katılacak?





Foruma akıllı şehirler inşa etme ve planlama konusunda uluslararası uzmanlardan oluşan bir grup, yatırımcılar, büyük üniversiteler, yenilikçiler, uluslararası kuruluşlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar katılacak.





Forumda akıllı şehirlerin geleceği, altyapılarının karşı karşıya olduğu zorluklar ve dünya çapında sayıları giderek artan şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler bulmanın tartışıldığı oturumlar ve çalıştaylar yer alacak.





Forum, Riyad şehrinde akıllı şehirler için küresel bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Burada, akıllı şehirler inşa etme ve yapay zeka alanında dünyanın en iyi uzmanları, bu şehirlerin geleceğiyle ilgili önemli konular hakkında diyalog için bir araya gelecek. Küresel şehirler, kentsel mobilitenin geleceği, akıllı kamu hizmetleri ve gelecek yüzyılda yeşil şehirler inşa etme planlaması, veri yönetimine dayalı akıllı şehirler ve gelişmiş inovasyon da yer alacak.







