Filistin topraklarını gasbeden 130'dan fazla İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Trump'tan Çin ve Rusya'ya 'İran' çıkışı: 'Kaybedecek çok şeyleri var'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiği yönündeki iddialara tepki göstererek, "Eğer yardım ediyorlarsa bile bu çok düşük bir düzeydedir. Ancak ben yardım ettiklerine kesinlikle inanmıyorum. Kaybedecek çok şeyleri var. Öyle bir durum olsaydı bundan haberimiz olurdu" dedi.