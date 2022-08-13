Dünya Salman Rüşdiye saldıran kişinin New Jerseydeki evinde arama yapıldı
AMERİKA

Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye saldıran 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Salman Rüşdiye saldıran kişinin New Jerseydeki evinde arama yapıldı
'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi.

Matar’ın evinin bulunduğu sokak güvenlik kordonuyla çevrilirken, aramaya yerel polisin yani sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de katıldı.

Boynundan bıçaklandığı bildirilen Rüşdi, hastaneye kaldırıldı.
Boynundan bıçaklandığı bildirilen Rüşdi, hastaneye kaldırıldı.
  • Gelişmeleri yakından izlediği olay yerinde toplanan sokak sakinleri, Matar’ı tanımadıklarını belirterek, yaşananlardan duydukları şaşkınlığı dile getirdi.

FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.

ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir.
ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir.

Ne olmuştu?

Salman Rüşdi (75), dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için sahneye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

  • Biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 bıçak darbesi alan Rüşdi, helikopterle yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Saldırgan ise olay yerinde yakalanarak kelepçeli halde en yakın en yakın polis karakoluna götürülmüştü.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Tanesi 50 bin lira

Tanesi 50 bin lira

Hobi sektöre dönüştü: Birçok aile bundan geçimini sağlıyor.
350 yıl sonra görüldü

350 yıl sonra görüldü

Nemrut yanardağında hareketlilik.
İstanbul Havalimanından Türkiye ekonomisine 117 milyar avroluk dev katkı

​İkisi yeşil kategoride üç terörist etkisiz hale getirildi.

​10 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedeni bulundu.

​Kilosunu 80 liradan çok sayıda ile gönderiyor.

Mustafa Karahasanoğlu hakka yürüdü.

Türkiye'de bir numaralı merkez konumunda.

​İskenderun ve Tekirdağ'a doğru hareket ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.