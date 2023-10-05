|
Dünya

Scholz'un Karabağ rahatsızlığı: Askeri güç kullanımına karşıymış

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, işgalden kurtarılan Karabağ'da askeri güç kullanımının 'kabul edilemez' olduğunu öne sürdü.

10:03 . 5/10/2023 Perşembe
Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Almanya Başbakanı Olaf Scholz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Almanya Başbakanı Olaf Scholz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev
ile Almanya Başbakanı
Olaf Scholz
, Karabağ'daki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde Scholz'un, Azerbaycan toprağı Karabağ'da yaşananlardan rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

"Askeri güç kullanımı kabul edilemez"

Hoffman'a göre Scholz, askeri güç kullanımının "kabul edilemez" olduğunu düşündüğünü Aliyev'e iletti.

Scholz, Alman hükümetinin, durumun müzakere yoluyla çözümüne ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında, "toprak bütünlüğü" ilkesine dayalı kalıcı bir barışın tesis edilmesine "sıkı sıkıya bağlı" olduğunu belirtti.

'Şeffaflık' istedi

Şansölye, Dağlık Karabağ'daki durum ve gidişat konusunda mümkün olan "maksimum şeffaflığın" sağlanması gerektiğini söyledi.

Karabağ'da incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Ermeni sivillere şiddet uygulanmadığını ve sivil altyapılarına hedef alınmadığını doğrulamıştı.

Alman Başbakan, BM misyonunun 1 Ekim'de Dağlık Karabağ'a yaptığı ziyaretin "geliştirilmesi gereken olumlu bir adım" olduğunu kaydetti.

"Ermeniler kaçarken, Avrupa Birliği sadece izliyor"

Alman Federal Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı Michael Roth, Azerbaycan'ı karalamaya çalışan ifadeler kullanırken, yakında Karabağ'da Ermeni kalmayacağını söylemiş ve bölgede "etnik temizlik" yapıldığına dair asılsız bir iddia ortaya atmıştı.

Avrupa Birliği'nin, durumu yalnızca izlemekle yetindiğini belirten Roth, "Etnik Ermeniler Ermenistan'a kaçıyor. Dağlık Karabağ yakında Ermenilerden arındırılacak." şeklinde sözler sarf etmişti.



#Olaf Scholz
#Karabağ
#Ermenistan
#Azerbaycan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spartak Trnava - Fenerbahçe Maç Kadrosu