Scholz'un Karabağ rahatsızlığı: Askeri güç kullanımına karşıymış

Azerbaycan, Fransa'nın Erivan yanlısı adımları ve Türkiye'nin katılımının reddedilmesi sonrasında bugün İspanya’da Ermenistan ile yapılacak beşli formattaki toplantıya katılmıyor. Bakü yönetimi, Ermenistan tezlerini açıktan savunan Fransa ile hiçbir görüşmeye katılmayacağının altını çizerken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in suçlayıcı ifadelerine de sert çıktı. Azerbaycan karşıtı atmosfere tepki gösteren Devlet Başkanı Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti.