Hint basınında çıkan haberlere göre, Yeni Delhi'yi vuran güçlü fırtına, başkent genelinde elektrik kesintilerine ve kara yolu trafiğinin saatlerce kitlenmesine yol açtı. Fırtına, Mumbai kentini de etkisi altına aldı. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu.





Şiddetli yağış nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti





Yerel yetkililer, iki şehirde şiddetli yağışlar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan onlarca kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere kaldırıldığını belirtti.





Yağışlar nedeniyle ülkenin en işlek havalimanlarından biri olan İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 50 uçuşun ertelendiğini aktaran yetkililer, başkentteki metro hatlarında da raylara düşen ağaçlar ve su birikintileri nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceğini kaydetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaların, gelecek haftaya kadar özellikle ülkenin batı ile güney kesimlerinde etkisini göstermeye devam edeceği uyarısı yapıldı.







