Trump'ın Rusya açıklaması NATO ve AB'yi panikletti: Müttefiklerimizi savunuruz!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump , Rusya'yı, NATO konusunda mali sorumluluklarını yerine getirmeyen ittifak üyesi ülkelere saldırmaya teşvik edeceğini söyledi.





Geçmişte NATO üyesi bir ülkenin lideriyle diyaloğunu anlatan Trump'ın tavrı, askeri ittifakın en tepesindeki isimden tepki gördü.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Trump'ın Rusya'yı üye ülkelere saldırabileceğine yeşil ışık yakmasından sonra NATO'nun "tüm müttefiklerini savunmaya hazır ve yetenekli" olduğunu söyledi.





"Riskleri artırır"





Herhangi bir NATO ülkesine saldırının güçlü bir karşılık bulacağını söyleyen Stoltenberg, Norveç televizyonu Channel TV2'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:





Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağına dair herhangi bir öneri, ABD dahil tüm güvenliğimize zarar verir. ABD ve Avrupa ordularına yönelik riskleri artırır.





(Başkanlık seçimini) Kim kazanırsa kazansın, ABD'nin güçlü ve kararlı bir NATO müttefiki olarak devam edeceğine inanıyorum.





"Putin'in çıkarına"





Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de X hesabından paylaştığı mesajda, şu değerlendirmeyi yaptı:





NATO'nun güvenliği ve 5. madde dayanışması konusundaki pervasız açıklamalar yalnızca Putin'in çıkarınadır.





Michel, bu tür açıklamaların AB'ye stratejik özerkliğini acilen geliştirmesi, savunmasına yatırım yapması gerektiği mesajını verdiğini belirtti.





"Rusya saldırırsa sizi korumam"





Donald Trump, söz konusu diyaloğu şu sözlerle aktarmıştı:





Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Efendim, ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz?





Ben de 'Ödeme yapmadınız. Kabahatlisiniz' dedim. Hayır, sizi korumam. Aslına bakarsak, onları (Rusya'yı) istediklerini yapmaya teşvik ederim. Ödemeyi yapmalısınız.





"Dehşet verici ve çılgınca"





Beyaz Saray ise "En yakın müttefiklerimizin cani rejimler tarafından işgalini teşvik etmek dehşet verici ve çılgınca." karşılığını vermişti.





Yüzde 2 harcama hedefi





NATO ülkeleri, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesinin ardından, Soğuk Savaş sonrasında yaptıkları harcama kesintilerini durdurma ve 2024 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya harcama yönünde anlaşmaya varmıştı.











