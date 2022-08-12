Dünya Yazar Salman Rüşdiye saldırı Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı
AMERİKA

Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı

Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rüşdi, New York'ta düzenlediği konferans sırasında saldırıya uğradı. New York polisi, Rüşdi'nin boynuna bıçak darbesi aldığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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​Yazar Salman Rüşdiye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı! Salman Rüşdi kimdir? Neden saldırıya uğradı? Öldü mü?
​Yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı.

Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğradı.

Olaya şahit olan Associated Press muhabirinin aktardığına göre izleyicilerden bir kişi, konferansın verildiği Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkıp Rüşdi'ye yumruk attı; ardından bıçakladı.

BOYNUNA BIÇAK DARBESİ ALDI

New York polisi, Rüşdi'nin boynuna bıçak darbesi aldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı
OYNAT 00:23
Yazar Salman Rüşdi'ye saldırı: Konferans verdiği sahnede boynundan bıçaklandı
Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta sahnedeyken saldırıya uğradı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yazdığı yazılar nedeniyle 1989'da İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni tarafından öldürülmesi emredilen ve 3 milyon dolar ödül konan yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişi, Rüşdi'yi bıçaklamasının ardından yakalandı.

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