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Ekonomi Araplar gıda fuarına büyük ilgi gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araplar gıda fuarına büyük ilgi gösterdi

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen ve 20 Arap ülkesinden iş insanını, 200 Türk firmasıyla buluşturan, “Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı”, büyük ilgi gördü. Bin 500 Arap iş insanının katıldığı ve 3 gün süren fuarda, Türk gıda firmalarının ürünleri ve gıda üretim makinaları görücüye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı
Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

İstanbul’da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ile 4'üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Turap Expo, 20 Arap ülkesinden, 1500 Arap iş insanına ev sahipliği yaptı. Üretim ve tarımın gündemde olduğu bugünlerde, Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından gerçekleştirilen gıda fuarında, otel, kafe, pastane ekipmanları, konaklama teknolojileri ve ev dışı tüketim ürünleri de sergilendi. Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, fuarın önemine dikkat çekerek, “Türk İşadamları, Türk gıdacıları ve imalatçıları burada yerlerini aldı. Bizde, Türk gıdacılarını Arap pazarında en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Arap ülkelerinin gıda ithalatı en az yüzde 80. Türkiye’nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5 ve biz bu payı her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Türk ve Arap firmaları arasında çok sayıda ikili anlaşma yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Fuar sayesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi artıyor ve artmaya da devam edecek” dedi.

“TİCARET HACMİMİZ ARTACAK”

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de, ticaretin hem Arap ülkeleri için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tip organizasyonlar sayesinde Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik üstünlükleri, üretim kabiliyetini ve kaliteli ürünleri makul fiyatlarla satma becerisini Arap dostlarımıza ve yatırımcılara sunma imkanı buluyoruz. Bu anlamda bu fuarları çok önemsiyor ve bugüne kadar arzu etmediğimiz noktada olan Arap ülkeleri ile olan ticaret hacmimizi, çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

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