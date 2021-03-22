Ekonomi Yüksek kur hevesleri boğazlarında kaldı Bakanın açıklamaları ile dolar hızla düşüşe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolardaki oyun ellerinde patladı: Bakan'ın açıklamaları ile dolarda sert düşüş yaşandı

Yüksek kur hevesleri boğazlarında kaldı: Bakan'ın açıklamaları ile dolar hızla düşüşe geçti

Yatırım Uzmanı Timothy Ash'in yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonu sinyalini vermesinin ardından Asya piyasalarında dolar kurunda spekülatif ataklar yaşandı. Dolar kurundaki yüzde 16'lık artışı son dakika okuyucuları ile paylaşan İngiliz BBC'nin yüksek kur hevesi ise boğazında kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerek 7,72 seviyelerine kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Piyasa beklentilerinin çok üstünde rekor faiz artışları ile iş dünyasının tepkisini çeken Naci Ağbal'ın görevden alınması en çok da bu sürede yüzde 25 dolar karı elde eden Londra piyasalarını üzdü.

TÜRKİYE'YE KUR OPERASYONU SİNYALİ

İngiliz gazetesi Financial Times, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine yönelik yayınladığı haberinde “Merkez Bankası’nın başına daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyen getirildi” ifadelerini kullanırken, Türkiye düşmanlığı ile bilinen Yatırım Uzmanı Timothy Ash ise Twitter hesabından yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Türkiye piyasalarını tehdit etti.

Ash, ‘Kavcıoğlu’nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını’ yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonunun sinyalini verdi.

YÜZDE 16 ARTTI

Yatırım Uzmanı Timothy Ash'in Türkiye'ye yönelik tehditkâr açıklamalarının ardından Asya piyasalarında Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar yaşandı. Asya’da ilk kotasyonlarda Dolar/TL kuru yüzde 16 yükseliş kaydederek 8,3880’e kadar yükseldi.

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YÜKSEK KUR HEVESLERİ BOĞAZLARINDA KALDI

Asya piyasalarında yaşanan spekülatif atakları BBC son dakika okuyucularına aktarırken, İngilizlerin yüksek kur hevesi ise boğazlarında kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerken, BBC, bu sefer de Türk lirasının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla yeniden 8 lira seviyesinin altına indiğini yazdı.

7,72'YE KADAR GERİ ÇEKİLDİ

Bakanı Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği açıklamasıyla birlikte Dolar/TL, 7,72'lere çekilirken, euro/TL ise 9,25'e kadar indi.

Saat 10:05 itibariyle dolar/TL 7,84 ve euro/TL 9,32 seviyesinde yer aldı.

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