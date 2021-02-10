Türkiye dördüncü gemi ile mesajı verdi: Doğu Akdeniz'de çalışmalar hızlanacak

Karadeniz’de Zonguldak açıklarında yer alan Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda yapılan sondajda 405 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında sondaj faaliyetleri devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı.

Norveç'ten satın alınan ve derin denizlerde yapılacak sondaj çalışmaları için kullanılacak geminin yakın zamanda teslim edilmesi planlanırken enerji uzmanları petrol ve doğalgazda atılan sürpriz hamleyi yorumladı.

Sondaj gemisi Fatih.

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ÜSTÜN ÖZELLİKLER BARINDIRIYOR

Norveç’ten ülkemize gelecek olan sondaj gemisi için ön anlaşmanın tamamlandığını dile getiren Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, '' Bolette Dolphin isimli gemi üst düzey teknolojik nitelikler barındırıyor. Bolette Dolphin, 2014 yılında Güney Kore’nin Hyundai tersanesinde denize indirildi.'' dedi.

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12 BİN 200 METREDE SONDAJ YAPABİLİYOR

Bolette Dolphin'inin derin deniz sondaj gemileri arasındaki en ileri teknolojiye sahip olan gemi olduğuna da vurgu yapan İncekara, ''Bolette Dolphin sondaj gemisi, kazı derinliğini 3.000 metreden 3.500 metreye çıkartıp toplamda 12.200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Geminin uzunluğu 229 metre, genişliği ise 36 metre olarak ifade ediliyor. Sektör uzmanları, Bolette Dolphin’i sondaj gemisini otomobil efsanesi olan Cadillac'a benzetiyor.'' diye konuştu.

Bolette Dolphin

100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bolette Dolphin isimli geminin teslim alındıktan sonra bakım-onarım işlemlerine başlanacağına da değinen İncekara, ''Derin denizlerdeki sondaj için uygun düzenlemeler yapılıp, teknolojik altyapısı en üst seviyede oluşturulacak. Gemiye dizayn ve satın alma kapsamında 100 milyon doların üstünde bir yatırım sağlanması bekleniyor.'' dedi.

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KANUNİ MART AYINDA GÖREVE BAŞLIYOR

Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahasında, Fatih Sondaj Gemisi ile 405 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfinde bulunduğunu hatırlatan İncekara sözlerini şöyle sürdürdü;

''Fatih sondaj gemisi buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkali 2 sahasında çalışmalara başladı. Kanuni sondaj gemisi ise Mart 2021 itibariyle bu bölgede çalışmalara başlayacak. Doğu Akdeniz’de ise Oruç Reis gemisi Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi çalışmalarına ara vererek Mersin Taşucu Limanı'na dönmüştür. Yavuz sondaj gemisinin de yine Taşucu Limanı'nda bakımları sürmektedir.''

Bolette Dolphin

DÖRT BİR KOLDAN SONDAJ YAPILACAK

Yeni sondaj gemisi Bolette Dolphin'in ilk etapta Doğu Akdeniz’deki çalışmalarda sahaya inmesinin muhtemel olduğuna da dikkat çeken İncekara, ''Bakım, onarım, dizayn ve teknolojik altyapısının tamamlanması ile Doğu Akdeniz’deki sismik gemileri ile birlikte Doğu Akdeniz’de psikolojik üstünlüğü teknik üstünlük ile birleştirecektir. Sahada ne kadar kararlı olduğunu vurgulayan Türkiye, bölgedeki çalışmalarını daha da fazla hızlandıracağının mesajını vermiştir. Karadeniz’deki keşifleri sürdürmek isteyen Türkiye, yeni sondaj gemisinden de destek görecektir. Tüm egemenlik alanında dört bir koldan dört sondaj gemisi ile kararlılıkla çalışmalarına devam eden Türkiye’nin milli enerji stratejisi ile enerjide kendi kendine yeten ve enerji ihraç eden konuma gelmesine yönelik çabaları hız kesmeden başarıya ulaşacaktır.'' dedi.

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