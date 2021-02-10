Ekonomi Türkiye dördüncü gemi ile mesajı verdi Doğu Akdenizde çalışmalar hızlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol ve doğalgazda yeni keşifler için dörtlü sondaj

Türkiye dördüncü gemi ile mesajı verdi: Doğu Akdeniz'de çalışmalar hızlanacak

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi için ön anlaşma yapıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtildi. Gemi için anlaşma imzalanırken teslimatın ise kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi. Efsane otomobil Cadillac'a benzetilen yeni sondaj gemisi Bolette Dolphin'in ilk etapta Doğu Akdeniz’deki çalışmalarda sahaya inmesinin muhtemel olduğunu belirten enerji uzmanları, alınan yeni sondaj gemisi ile sahada ne kadar kararlı olduğunu vurgulayan Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarını daha da hızlandıracağının mesajını verdiğini vurguluyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi geliyor.
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi geliyor.

Karadeniz’de Zonguldak açıklarında yer alan Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda yapılan sondajda 405 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularında sondaj faaliyetleri devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı.

Norveç'ten satın alınan ve derin denizlerde yapılacak sondaj çalışmaları için kullanılacak geminin yakın zamanda teslim edilmesi planlanırken enerji uzmanları petrol ve doğalgazda atılan sürpriz hamleyi yorumladı.

Sondaj gemisi Fatih.

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ÜSTÜN ÖZELLİKLER BARINDIRIYOR

Norveç’ten ülkemize gelecek olan sondaj gemisi için ön anlaşmanın tamamlandığını dile getiren Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, '' Bolette Dolphin isimli gemi üst düzey teknolojik nitelikler barındırıyor. Bolette Dolphin, 2014 yılında Güney Kore’nin Hyundai tersanesinde denize indirildi.'' dedi.

12 BİN 200 METREDE SONDAJ YAPABİLİYOR

Bolette Dolphin'inin derin deniz sondaj gemileri arasındaki en ileri teknolojiye sahip olan gemi olduğuna da vurgu yapan İncekara, ''Bolette Dolphin sondaj gemisi, kazı derinliğini 3.000 metreden 3.500 metreye çıkartıp toplamda 12.200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Geminin uzunluğu 229 metre, genişliği ise 36 metre olarak ifade ediliyor. Sektör uzmanları, Bolette Dolphin’i sondaj gemisini otomobil efsanesi olan Cadillac'a benzetiyor.'' diye konuştu.

Bolette Dolphin

100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bolette Dolphin isimli geminin teslim alındıktan sonra bakım-onarım işlemlerine başlanacağına da değinen İncekara, ''Derin denizlerdeki sondaj için uygun düzenlemeler yapılıp, teknolojik altyapısı en üst seviyede oluşturulacak. Gemiye dizayn ve satın alma kapsamında 100 milyon doların üstünde bir yatırım sağlanması bekleniyor.'' dedi.

KANUNİ MART AYINDA GÖREVE BAŞLIYOR

Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahasında, Fatih Sondaj Gemisi ile 405 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfinde bulunduğunu hatırlatan İncekara sözlerini şöyle sürdürdü;

''Fatih sondaj gemisi buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkali 2 sahasında çalışmalara başladı. Kanuni sondaj gemisi ise Mart 2021 itibariyle bu bölgede çalışmalara başlayacak. Doğu Akdeniz’de ise Oruç Reis gemisi Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi çalışmalarına ara vererek Mersin Taşucu Limanı'na dönmüştür. Yavuz sondaj gemisinin de yine Taşucu Limanı'nda bakımları sürmektedir.''

Bolette Dolphin

DÖRT BİR KOLDAN SONDAJ YAPILACAK

Yeni sondaj gemisi Bolette Dolphin'in ilk etapta Doğu Akdeniz’deki çalışmalarda sahaya inmesinin muhtemel olduğuna da dikkat çeken İncekara, ''Bakım, onarım, dizayn ve teknolojik altyapısının tamamlanması ile Doğu Akdeniz’deki sismik gemileri ile birlikte Doğu Akdeniz’de psikolojik üstünlüğü teknik üstünlük ile birleştirecektir. Sahada ne kadar kararlı olduğunu vurgulayan Türkiye, bölgedeki çalışmalarını daha da fazla hızlandıracağının mesajını vermiştir. Karadeniz’deki keşifleri sürdürmek isteyen Türkiye, yeni sondaj gemisinden de destek görecektir. Tüm egemenlik alanında dört bir koldan dört sondaj gemisi ile kararlılıkla çalışmalarına devam eden Türkiye’nin milli enerji stratejisi ile enerjide kendi kendine yeten ve enerji ihraç eden konuma gelmesine yönelik çabaları hız kesmeden başarıya ulaşacaktır.'' dedi.

Petrol ve doğalgaz için yeni hamle: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
EKONOMİ
Petrol ve doğalgaz için yeni hamle: Dördüncü sondaj gemisi geliyor

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
FOTOĞRAF 7
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ilifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni paylaşımında bulunmuştu.
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Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
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Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.
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Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.
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Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan Türkiye'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu'ndan demir alıp hareket etti. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan gemi, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.


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