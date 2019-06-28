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Ekonomi Yatırımcıların gözdesi çiçeği burnunda AB üyesi ülkeler
DÜNYA EKONOMİSİ

Yatırımcıların gözdesi çiçeği burnunda AB üyesi ülkeler

Yatırımcıların yeni rotası Avrupa Birliği’ne yeni üye olmuş veya aday ülkeler. Bunun nedenini araştıran Tradingeconomics, AB’ye üyelik süreci başlayan ülkelerin çoğunda emlak fiyatlarının en az ikiye katlandığını fark etti. Nitekim üyelikle birlikte emlak fiyatları Estonya’da yüzde 175, Letonya’da yüzde 160, Bulgaristan’da yüzde 100 arttı. Yabancılara satışın önünü kapatan yasaya imza atan Çek Cumhuriyeti'nde bile yüzde 50'nin üzerinde artış söz konusu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Montenegro
Montenegro

Türkiye son dönemde Avrupa’nın doğusunu radarına almış durumda. Başta Koç ve Doğuş Grubu olmak üzere önde gelen dev şirketlerin de yatırımcısı olduğu AB’nin son üyelerinde emlak fiyatları üyelikle birlikte uçmuş durumda. Tradingeconomics’in Avrupa’nın istatistik merkezi Eurostat’tan derlediği bilgilere göre üyelik süreciyle birlikte en fazla değerlenenler Baltık denizinin genç ülkeleri Estonya ve Letonya olmuş. Sırasıyla yüzde 175 ve 160 fiyat artışı yaşanmış. Bulgaristan’da değerlenme yüzde 100’ü bulmuş. En az değerlenme gören ülke Kıbrıs'ta durulmayan siyasi atmosferin etkisine rağmen artış yüzde 40'ı aşmış durumda. Yabancılara satışın önünü kapatan yasaya imza atan Çek Cumhuriyeti'nde ise yüzde 50'nin üzerinde artış kaydedilmiş.

YATIRIMCININ GÖZÜ ADAY ÜLKELERDE

Avrupa Birliği'nin 2014'de müzakerelere başladığı aday ülkeler için de geri sayım başladı. Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk'un 2025 yılından önce adaylık süreçlerinin tamamlanması bekleniyor. Bir sonraki adımda Bosna-Hersek ve Kosova birliğe dahil edilecek. Bugün itibariyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki emlak yatırımcıları bu ülkelerden alımlara hız verdi. Son zamanlarda Karadağ'ın gündemde olmasının sebebi de bu. Zira yatırımcılara göre Karadağ’da emlak fiyatları yakın zamanda hızlı artacak. Doğuş Grubu, Net Holding, Global Yatırım Holding ve Gintaş gibi büyük yatırımcının yanında birçok değişik ölçekte Türk iş adamı bu ülkelerde geziyor. Karadağ sadece Türklerin değil, Rusya, Amerika, Azerbaycan, Kanada, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcının da radarında. Dünyanın en çok noktasına uçan THY’nin Karadağ’a İstanbul’dan direkt uçuş başlatması da oluşan ilginin bir sonucu.

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Türkiye'deki tecrübelerini Karadağ'a taşıyan Mirnadom'un kurucu ortağı Serkan Şahin, aday ülkeler arasında emlak fiyatlarının Karadağ’da da ciddi artacağı kanaatinde: “Bunun aslında iki sebebi var: Birincisi muhteşem doğası ile Adriyatik sahillerinden en uygun fiyata ev alınabilecek ülke Karadağ. İkincisi ise ülke meclisi yabancıya satışın önündeki engelleri kaldırmak için çaba harcıyor. Örneğin, son olarak bir evin yüzde 50'sine sahip herkese oturma izninin önünü açtı. Bu da iki kişi bir ev alarak oturum alabilir anlamına geliyor. Diğer taraftan emlak satın alma yoluyla Karadağ’da oturum izni almak için hala bir alt limit koyulmuş değil. Özetle Adriyatik sahillerinden en uygun fiyata ev alınabilecek ülke Karadağ.''

ADAY ÜLKELERDE OTOBAN İNŞASI HIZLANDI

Aday ülkelerin tamamında 2-3 yıl içinde entegrasyon sürecinin başlaması bekleniyor. Bununla birlikte de bir kaç yıl gibi kısa bir sürede emlak fiyatlarının en az yüzde 100 artacağı öngörülüyor. Karadağ, bu ülkeler arasında en şanslı görünenlerden. Müsait yapısı, coğrafi konumu açısından ilgi odağı olmuş durumda. Zaten ülkede AB'ye hazırlık için bir alt ve üst yapı seferberliği var. Karadağ'ı Belgrad üzerinden tüm Avrupa'ya bağlayacak karayolu inşasına hız verildi. Sırbistan'da da benzer çalışmalar yapılıyor. Sava ve Tuna nehirlerinin buluştuğu Belgrad'ın her yerinde inşaatlar yükseliyor. Siyaseten yönünü Rusya'dan AB'ye çevirmesiyle yatırımların arttığı ve artacağı da net tespit ve öngörüler arasında.

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TABLO..

AB'ye giren ülkede emlak ortalama ikiye katlıyor

ÜLKE AB ARTIŞ YILLARI DEĞERLENME (%)

Bulgaristan 2007 2005-2007 100

Çek Cumhuriyeti 2004 2003-2008 54

Estonya 2004 2003-2007 175

Hırvatistan 2013 2005-2009 58

Kıbrıs 2004 2003-2007 40

Letonya 2004 2004-2008 160

Litvanya 2004 2006-2008 70

Malta 2004 2004-2008 90

Slovakya 2004 2005-2008 70

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