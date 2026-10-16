Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Piyasalarda şok dalga: İndirim yeni uygulanmıştı, petrol bir anda fırladı

Piyasalarda şok dalga: İndirim yeni uygulanmıştı, petrol bir anda fırladı

21:36, 16/10/2026, Cuma
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Piyasalarda şok dalga: İndirim yeni uygulanmıştı, petrol bir anda fırladı

Küresel petrol piyasalarında gün içinde sert fiyat hareketleri yaşandı. Sabah saatlerinde 105,43 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, akşam saatlerinde ani bir yükselişle 110 dolar seviyesine ulaştı.

Dün 106,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 105,92 dolardan tamamladı. Brent petrol, bugün saat 09.22 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 gerileyerek 105,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 97,46 dolar seviyesinde bulundu.

Dün 106,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 105,92 dolardan tamamladı. Brent petrol, bugün saat 09.22 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 gerileyerek 105,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 97,46 dolar seviyesinde bulundu.

BİR ANDA YÜKSELMEYE BAŞLADI


Ancak akşam saatlerinde ise ani bir yükseliş yaşandı. Yaklaşık yüzde 3 değer kazana Brent petrolün varil fiyatı, 110 dolar seviyesine geldi. WTI’nin varil fiyatı da 100,72 dolara çıktı.

BİR ANDA YÜKSELMEYE BAŞLADIAncak akşam saatlerinde ise ani bir yükseliş yaşandı. Yaklaşık yüzde 3 değer kazana Brent petrolün varil fiyatı, 110 dolar seviyesine geldi. WTI’nin varil fiyatı da 100,72 dolara çıktı.

STRATEJİK PETROL REZERVLERİ PİYASAYA SUNULACAK


Son dönemdeki fiyat artışlarının ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve küresel arzın genişleyeceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.


Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunma sürecini hızlandırma kararı da arz endişelerini hafifleten gelişmeler arasında yer alıyor.

STRATEJİK PETROL REZERVLERİ PİYASAYA SUNULACAKSon dönemdeki fiyat artışlarının ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve küresel arzın genişleyeceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunma sürecini hızlandırma kararı da arz endişelerini hafifleten gelişmeler arasında yer alıyor.

IEA'nın açıklamasına göre üye ülkeler, 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sürülmemiş yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaştı.


Hürmüz Boğazı'ndaki krize yanıt olarak mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğü bildirildi. Toplam miktarın başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşması bekleniyor.

IEA'nın açıklamasına göre üye ülkeler, 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sürülmemiş yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaştı.Hürmüz Boğazı'ndaki krize yanıt olarak mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğü bildirildi. Toplam miktarın başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşması bekleniyor.

IEA ayrıca petrol üretim ve rafinaj kapasitesine sahip üye ülkelerden, özellikle dizel olmak üzere ham petrol ve rafine petrol ürünlerinin arzını artırmalarını istedi. Üye ülkeler, küresel enerji piyasalarındaki sorunların çözümü için ilave adımlar atmaya hazır olduklarını da bildirdi.



IEA ayrıca petrol üretim ve rafinaj kapasitesine sahip üye ülkelerden, özellikle dizel olmak üzere ham petrol ve rafine petrol ürünlerinin arzını artırmalarını istedi. Üye ülkeler, küresel enerji piyasalarındaki sorunların çözümü için ilave adımlar atmaya hazır olduklarını da bildirdi.

LUKOIL KARARI PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR


ABD'nin Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına yönelik yaptırım muafiyetini uzatması da fiyatları aşağı yönlü etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.


ABD Hazine Bakanlığı, Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin belirli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. ABD yönetimi ayrıca geçen hafta Rusya menşeli dizel ticaretine yönelik bazı yaptırımları geçici olarak hafifletti.


Bu adımların özellikle dizel piyasasındaki arz sıkışıklığını azaltabileceği ve petrol ürünlerinin uluslararası piyasalara erişimini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

LUKOIL KARARI PETROL FİYATLARINI BASKILIYORABD'nin Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına yönelik yaptırım muafiyetini uzatması da fiyatları aşağı yönlü etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.ABD Hazine Bakanlığı, Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin belirli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. ABD yönetimi ayrıca geçen hafta Rusya menşeli dizel ticaretine yönelik bazı yaptırımları geçici olarak hafifletti.Bu adımların özellikle dizel piyasasındaki arz sıkışıklığını azaltabileceği ve petrol ürünlerinin uluslararası piyasalara erişimini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.
Başlıklar :Brent petrolDolarUluslararası Enerji Ajansı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026