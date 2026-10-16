IEA'nın açıklamasına göre üye ülkeler, 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sürülmemiş yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaştı.





Hürmüz Boğazı'ndaki krize yanıt olarak mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğü bildirildi. Toplam miktarın başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşması bekleniyor.