Piyasalarda şok dalga: İndirim yeni uygulanmıştı, petrol bir anda fırladı
Küresel petrol piyasalarında gün içinde sert fiyat hareketleri yaşandı. Sabah saatlerinde 105,43 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, akşam saatlerinde ani bir yükselişle 110 dolar seviyesine ulaştı.
Dün 106,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 105,92 dolardan tamamladı. Brent petrol, bugün saat 09.22 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 gerileyerek 105,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 97,46 dolar seviyesinde bulundu.
BİR ANDA YÜKSELMEYE BAŞLADI
Ancak akşam saatlerinde ise ani bir yükseliş yaşandı. Yaklaşık yüzde 3 değer kazana Brent petrolün varil fiyatı, 110 dolar seviyesine geldi. WTI’nin varil fiyatı da 100,72 dolara çıktı.
STRATEJİK PETROL REZERVLERİ PİYASAYA SUNULACAK
Son dönemdeki fiyat artışlarının ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve küresel arzın genişleyeceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunma sürecini hızlandırma kararı da arz endişelerini hafifleten gelişmeler arasında yer alıyor.
IEA'nın açıklamasına göre üye ülkeler, 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sürülmemiş yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaştı.
Hürmüz Boğazı'ndaki krize yanıt olarak mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğü bildirildi. Toplam miktarın başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşması bekleniyor.
IEA ayrıca petrol üretim ve rafinaj kapasitesine sahip üye ülkelerden, özellikle dizel olmak üzere ham petrol ve rafine petrol ürünlerinin arzını artırmalarını istedi. Üye ülkeler, küresel enerji piyasalarındaki sorunların çözümü için ilave adımlar atmaya hazır olduklarını da bildirdi.
LUKOIL KARARI PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR
ABD'nin Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına yönelik yaptırım muafiyetini uzatması da fiyatları aşağı yönlü etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin belirli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. ABD yönetimi ayrıca geçen hafta Rusya menşeli dizel ticaretine yönelik bazı yaptırımları geçici olarak hafifletti.
Bu adımların özellikle dizel piyasasındaki arz sıkışıklığını azaltabileceği ve petrol ürünlerinin uluslararası piyasalara erişimini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.