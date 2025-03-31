Enflasyon rakamları 2025 ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon verileri...

Mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlar, memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra kira artış oranlarında da belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,27 seviyesine yükselirken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,04 olarak güncellendi. Peki, mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mart ayı enflasyon oranları 3 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı.