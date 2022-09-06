Fed faiz toplantı kararı dolar kuru, euro ve altın fiyatlarına yön verecek

Fed toplantısı için geri sayım sürüyor. Dolar başta olmak üzere euro ve altın fiyatlarında gözler bir kez daha Fed faiz toplantısında çıkacak kararlarda. Ağustos ayında toplantı yapılmazken eylül ayında bir kez daha ABD Merkez Bankası Fed toplanacak. Faiz kararının ne olacağı merak edilirken tam tarihi öğrenmek isteyenler "Fed toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül’de yapılacak. Faiz kararı 22 Eylül’de açıklanacak.

Fed faiz kararı ne olur yorumlar?

ABD'de enflasyon rakamları geçen ay hafif gerilemişti, bu yüzden faizlerin 75 baz puan artırılacağı yönünde. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

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FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, Komite üyelerinin geçtiğimiz ay yapılan toplantıdan bu yana daha yavaş ekonomik aktivitenin işaretlerinin bilincinde oldukları ortaya kondu. Açıklamada, "Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü" ifadeleri yer aldı.

Önceki toplantılardan sonra yapılan açıklamalardaki, Fed yetkililerinin ek faiz artırımlarının uygun olacağını öngördükleri ifadesi bugünkü toplantıdan sonra da tekrarlandı.

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