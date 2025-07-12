Real Madrid’den şok transfer kararı: En hızlı oyuncusu satıldı!

Real Madrid, transfer döneminde sürpriz bir hamleyle genç yeteneği Victor Muñoz’u elden çıkardı. LaLiga devi, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Victor Muñoz’un bonservisini Osasuna’ya 6 milyon euro karşılığında sattı.
LaLiga devi Real Madrid, hızıyla meşhur olan oyuncusunu gelecek sezon için takımda düşünmedi.
Fabrizio Romano, Madrid'in anlaşma kapsamında yüzde 50'lik bir satış bedeli üzerinde pazarlık yaptığını bildirdi.
LaLiga devi Real Madrid, hızıyla ünlü genç yıldızı Victor Muñoz’u Osasuna’ya sattı. Fabrizio Romano, 6 milyon euro’luk anlaşmada %50 satış payı olduğunu duyurdu
Muñoz, Los Blancos'un ilk 11'inde sadece dört maça çıktı ve son olarak Kulüpler Dünya Kupası'nda Al-Hilal ile 1-1 berabere kalınan maçta 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Muñoz, 2021 yılında Katalan kulübü Damm'dan Real Madrid akademisine katıldı.
Kanat oyuncusu, kariyerine La Masia'da başladı ve Alejandro Balde ve Fermin Lopez gibi Barcelona'nın A takımında forma giyen önemli oyuncularla oynadı.
Muñoz, Madrid formasıyla ilk maçına bu sezonun başlarında çocukluk takımına karşı alınan 4-3'lük maçta ilk kez sahne aldı.
Muñoz, iyi temposuyla tanınıyor. Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi yıldızlara rağmen İspanyol oyuncu, 2024 yılında The Sporting News'de yayınlanan bir makalede Los Blancos kadrosun en hızlı oyuncusu olarak gösterilmişti.