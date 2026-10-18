Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? 18 Ekim Pazar maç programı

Futbolda bugün heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig’de takımlar puan mücadelesine çıkarken Avrupa liglerinde de rekabet kızışacak. İspanya La Liga’da Real Madrid, Sevilla’yı ağırlayacak. İtalya Serie A’da Juventus ile Lazio, Fransa Ligue 1’de ise Lorient ile Monaco karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig’de de Leeds United ile Manchester United, üç puan için sahaya çıkacak. İşte 18 Ekim Pazar bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.