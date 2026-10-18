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Emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu? Ekim 2026 banka banka güncel promosyon tutarları

Emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu? Ekim 2026 banka banka güncel promosyon tutarları

17:50, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 17:50, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu? Ekim 2026 banka banka güncel promosyon tutarları

Emekliler için ekim ayında banka promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Maaşını farklı bir bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere, ek koşul ve kampanyalarla birlikte 35 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatları sunuluyor. Bankadan bankaya değişen ödemeler; maaş tutarı, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün şartlarına göre yükselirken, bazı kampanyalarda promosyon tutarı kısa sürede doğrudan hesaba yatırılıyor. Güncel promosyon rakamlarını karşılaştırmak isteyen emekliler ise ekim ayı kampanyalarında hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor.

Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızışırken limitler yeniden güncellendi. Ekim 2026 itibarıyla bankalar arasındaki müşteri kapma yarışı en üst seviyeye ulaştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan yeni kampanya döneminde toplam ödül tutarları 35.000 TL seviyesine kadar dayandı. Bankaların taban nakit promosyon tutarlarına ek olarak sunduğu fatura talimatı, kredi kartı harcama sözü, otomatik ödeme sözü ve emekli yakınını getirme primleri birleştiğinde rekor nakit destekler anında hesaplara tanımlanıyor. Özel bankaların başı çektiği bu rekabette maaşını taşıyan emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil bankacılık uygulamaları veya e-Devlet Kapısı üzerinden 3 yıllık taahhüt vererek banka değişikliğini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. İşlem onayının hemen ardından promosyon ödemeleri aynı gün içinde anında emeklilerin vadesiz hesaplarına aktarılıyor.

Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızışırken limitler yeniden güncellendi. Ekim 2026 itibarıyla bankalar arasındaki müşteri kapma yarışı en üst seviyeye ulaştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan yeni kampanya döneminde toplam ödül tutarları 35.000 TL seviyesine kadar dayandı. Bankaların taban nakit promosyon tutarlarına ek olarak sunduğu fatura talimatı, kredi kartı harcama sözü, otomatik ödeme sözü ve emekli yakınını getirme primleri birleştiğinde rekor nakit destekler anında hesaplara tanımlanıyor. Özel bankaların başı çektiği bu rekabette maaşını taşıyan emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil bankacılık uygulamaları veya e-Devlet Kapısı üzerinden 3 yıllık taahhüt vererek banka değişikliğini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. İşlem onayının hemen ardından promosyon ödemeleri aynı gün içinde anında emeklilerin vadesiz hesaplarına aktarılıyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabilmekte.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabilmekte.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.

1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül. 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül. 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

İNG EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

İNG EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.

Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.Kampanya, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

QNB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan alanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon verilmekte.

ŞEKERBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 

Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.

QNB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan alanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon verilmekte.ŞEKERBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU&nbsp;Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Başlıklar :emekli promosyonuEmekli maaşıbanka promosyonu
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