Kocaeli'de yarın okullar tatil mi son dakika? 19 Ekim Pazartesi Kocaeli'de Valilik tatil açıklaması geldi mi?
Kocaeli’de şiddetli sağanak nedeniyle 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler ve veliler, 19 Ekim Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın konuya ilişkin açıklamasıyla birlikte “Kocaeli’de yarın okul var mı, okullar tatil mi?” soruları gündeme geldi.
Kocaeli'de günlerdir etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar ve su baskınları nedeniyle iki gün boyunca eğitime ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.
Kocaeli'de yarın okullar tatil mi son dakika?
Meteoroloji tahminlerine göre Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Vali Aktaş, 19 Ekim Pazartesi günü okullarda derslerin yeniden başlayacağını duyurmuştu.
Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilmesi beklenmiyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre eğitim öğretimin pazartesi günü yeniden başlaması planlanıyor.
Bu doğrultuda İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra'daki okullarda derslerin normal programına dönmesi bekleniyor.