19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okul var mı? Valilikten son dakika açıklaması geldi mi?
İstanbul’da perşembe ve cuma günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Kentte bugün de kuvvetli yağış beklenirken öğrenciler ve veliler, pazartesi günü okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 19 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da pazartesi günü okul var mı?
İstanbul genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararıyla 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri eğitime iki gün süreyle ara verilmişti. Hafta sonu da devam eden yağışların ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında "19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okul var mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?
İstanbul Valiliğinden 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama geldi.
İstanbul Valiliğinden okul tatili açıklaması geldi mi?
İstanbul Valisi Davud Gül, 19 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olmadığını ve eğitim-öğretime devam edileceğini belirtti.
Şehir genelinde yağıştan etkilenen okullarda gerekli temizlik, kontrol ve bakım çalışmalarının hafta sonu itibarıyla tamamlandığını belirten Vali Davut Gül, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da eğitime kaldığı yerden devam edileceğini duyurdu. Buna göre megakentteki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ile özel eğitim kurumlarında pazartesi günü dersler normal programında başlayacaktır.
Üniversitelerde ders durumu için ise rektörlüklerin resmi duyurularının takip edilmesi, sosyal medyadaki asılsız tatil iddialarına itibar edilmemesi gerekmektedir.